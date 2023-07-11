В Турции назвали решение Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО позорным
Aydinlik: Эрдоган поддался шантажу Запада в решении о вступлении Швеции в НАТО
Анкара, 11 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддался давлению Запада и изменил решение в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом 11 июля сообщила газета Aydınlık.
Издание напомнило, что всего лишь три дня назад турецкий лидер заявлял, что Анкара не может доверять стране, по улицам которой бродят террористы. А уже 10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Турция одобрила вступление Швеции в военный блок.
Заместитель председателя политической партии «Родина» Утку Рейхан назвал такое решение турецкого лидера позорным.
«Они поддались на шантаж Запада», ― уверен политик.
Как отметили при этом проправительственные турецкие СМИ, Анкара вышла победителем в данной ситуации, получив многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в Евросоюз.
Как сообщало ИА Регнум, на днях Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за её поддержки «террористов» и ожидает от королевства выполнения взятых на себя обязательств. Турецкий лидер также сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе намерен обсудить с партнёрами проблемы, связанные со вступлением Швеции в альянс.
10 июля по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе Стотенберг подтвердил, что Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент Турции заявки Швеции на членство в НАТО и в кратчайшие сроки обеспечить его ратификацию.
Генсек НАТО назвал событие историческим и отметил, что оно сделает сильнее «всех союзников по НАТО». При этом дату ратификации и присоединения Швеции к альянсу Столтенберг не назвал, пояснив, что её назовёт турецкая сторона.
НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в альянс в конце июня 2022 года. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля.
На июньском саммите в Мадриде члены альянса почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. При этом Турция стала единственной страной, выступившей против.