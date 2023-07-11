Анкара, 11 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддался давлению Запада и изменил решение в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом 11 июля сообщила газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание напомнило, что всего лишь три дня назад турецкий лидер заявлял, что Анкара не может доверять стране, по улицам которой бродят террористы. А уже 10 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Турция одобрила вступление Швеции в военный блок.

Заместитель председателя политической партии «Родина» Утку Рейхан назвал такое решение турецкого лидера позорным.

«Они поддались на шантаж Запада», ― уверен политик.

Как отметили при этом проправительственные турецкие СМИ, Анкара вышла победителем в данной ситуации, получив многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, на днях Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за её поддержки «террористов» и ожидает от королевства выполнения взятых на себя обязательств. Турецкий лидер также сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе намерен обсудить с партнёрами проблемы, связанные со вступлением Швеции в альянс.

10 июля по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе Стотенберг подтвердил, что Эрдоган пообещал ускорить процесс передачи в парламент Турции заявки Швеции на членство в НАТО и в кратчайшие сроки обеспечить его ратификацию.

Генсек НАТО назвал событие историческим и отметил, что оно сделает сильнее «всех союзников по НАТО». При этом дату ратификации и присоединения Швеции к альянсу Столтенберг не назвал, пояснив, что её назовёт турецкая сторона.

НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в альянс в конце июня 2022 года. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля.

На июньском саммите в Мадриде члены альянса почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. При этом Турция стала единственной страной, выступившей против.