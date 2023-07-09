Анкара, 9 июля, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Лидеры США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили 9 июля по телефону тему вступления Украины и Швеции в НАТО, а также двусторонние отношения и вопросы закупок американских истребителей F-16. Об этом сообщили в пресс-службе президента Турции.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что помимо обсуждения основных вопросов, в том числе и зерновой сделки, президенты договорились о встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе для детального обсуждения двусторонних и региональных отношений.

Эрдоган в разговоре с Байденом подчеркнул, что Швеция сделала определенные шаги в правильном направлении, внесла изменения в своё антитеррористическое законодательство. Но всё же все усилия сводятся на нет сторонниками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана со своими акциями.

Как сообщало ИА Регнум, четыре западных союзника Украины в срочном порядке согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Эрдоган 7 июля заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, что турецкая сторона хотела бы продлить зерновую сделку.