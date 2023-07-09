Анкара, 9 июля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден договорились провести встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом 9 июля сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Саммит НАТО пройдёт 11–12 июля в столице Литвы.

Как передавало ИА Регнум, Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.

Эрдоган 7 июля после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине.