Париж, 15 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В течение ближайших дней Франция собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC и обучить их использованию этой техники. Об этом говорится в опубликованном 15 мая Елисейским дворцом заявлении по итогам встречи французского президента Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронемашин и лёгких танков, включая AMX-10RC», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Париж также сосредоточит усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины и примет активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по военной помощи Киеву и обучению боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Зеленский заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года. Он уточнил, что в него вошли системы ПВО, артиллерия, танки и БМП.