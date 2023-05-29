Париж, 29 мая, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Преступлением против истории и населения назвал поставки Парижем оружия Украине французский активист Ксавье Моро. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он описал свою поездку в Горловку и чувства как у отца при виде раненых детей и тех, кто остался сиротой. Моро надеется, что если не на земле, то на небе поставщики оружия будут платить за содеянное.

«Они прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей <…> поэтому это — преступление против населения, преступление против наших традиций и нашей истории», — сказал Моро.

Активист признался, что заканчивал военную академию и проходил службу в самом старом десантном полку во французской армии.

Как сообщало ИА Регнум, собственное расследование о поставках оружия и отправке наёмников из Франции на Украину планирует опубликовать французский журналист и волонтёр Адриян Боке. По его словам, люди на Украине испытывают страх перед правительством, однако в Донбассе «всё совершенно по-другому».

Французский лидер Эммануэль Макрон 15 мая по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил, что в скором времени Париж собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC. Кроме того, Франция научит украинских военнослужащих использовать эту технику.