Париж, 8 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Франция постыдно молчит по поводу поставок США кассетных боеприпасов Киеву. Об этом 8 июля заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оглушительное и постыдное молчание Франции по вопросу чудовищных, незаконных кассетных боеприпасов, которые США собираются поставить Зеленскому! Макрон соглашается на бойню и молчит, это ужасно!» — написал Филиппо в Twitter.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж с пониманием относится к передаче Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов. В своём заявлении они подчеркнули, что объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений, которые несут серьёзные риски для гражданского населения.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что кассетные боеприпасы не должны поставляться в качестве помощи на Украину. По её словам, Испания убеждена в том, что определённое оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — это ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса. По её словам, это решение нацелено на максимальное затягивание конфликта на Украине.