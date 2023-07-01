Москва, 1 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону пора заняться проблемами своей страны, а не тратить средства на оружие для Украины. Об этом 1 июля заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев

«Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Может, пора положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции», — написал Медведев на французском языке.

Он также отметил, что Франция напрасно тратит деньги на вооружение для украинской армии, а на эти средства можно было бы помочь простым французам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня в пригороде Парижа Нантере во время проверки документов подросток отказался подчиниться полиции и попытался скрыться на автомобиле. Полицейский выстрелил в него, и подросток умер на месте.

Это спровоцировало протесты против произвола полиции, перешедшие в беспорядки. Позднее полицейского задержали по подозрению в умышленном убийстве и арестовали. Прокуратура Нантера начала расследование по факту отказа погибшего подчиниться полиции, дело об убийстве расследует Генеральная инспекция национальной полиции Франции.

На фоне беспорядков, прокатившихся по всей стране, премьер-министр страны Элизабет Борн призвала всех членов правительства вернуться в Париж и оставаться в городе. Президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за беспорядков пришлось покинуть саммит Евросоюза 30 июня.

Полицейские задержали около тысячи протестующих, пострадали около 250 силовиков. Один из участников беспорядков погиб, сорвавшись с крыши при попытке ограбить магазин.

На западе Франции произошли стычки участников беспорядков с ультраправыми группировками, которые применяют бейсбольные биты и дубинки. Полиция в ночь на 1 июля задержала 11 радикалов.