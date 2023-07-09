Париж, 9 июля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Украина получит от Франции дополнительную военную поддержку, новые поставки помощи уже готовятся. Об этом глава французского МИД Катрин Колонна заявила в эфире радиостанции RFI.

Иван Шилов ИА Регнум Поставка вооружения Киеву

Она отметила, что поддержка французских властей направлена на обеспечивание потребностей, о которых заявляет украинское руководство. Эту поддержку Париж намерен продолжать и усиливать.

«Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учёта самых насущных потребностей, высказанных Украиной», — сказала Колонна.

Министр добавила, что Франция вместе с партнёрами работает над определением гарантий безопасности, которые Украина могла бы получить параллельно с процессом интеграции в НАТО. Предстоящий саммит альянса в Вильнюсе, отметила она, должен наполнить перспективу вступления Киева в организацию конкретным содержанием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее усилить военную поддержку Киева пообещал президент Франции Эммануэль Макрон. При этом Россия направляла Североатлантическому альянсу ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что снабжение киевского режима западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров, эффект от этого будет негативным.