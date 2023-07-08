Вашингтон, 8 июля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву «Северных потоков» запросила Россия на 11 июля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Kremlin.ru Совет Безопасности ООН

«Будем наносить ещё один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется», — написал он в своём Telegram-канале.

Полянский отметил, что правительство Британии запросили пригласить для отчёта представителей указанных трёх стран. Также на заседании будут другие докладчики, но их имена дипломат раскрывать не стал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждал, что Россия в середине июня на заседании Совбеза всемирной организации заявляла о необходимости властей Германии, Дании и Швеции информировать СБ ООН о ходе расследования подрыва «Северных потоков», но этого не было сделано. Россия продолжит поднимать тему теракта на «Северных потоках» и не позволит замести её под ковёр, указал Полянский.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Неизвестные с помощью серии взрывов разрушили нитки трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Власти этих стран, а также ФРГ проводят расследование, но не пускают туда представителей России под предлогом конфиденциальности.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что целостность «Северных потоков» могло нарушить лишь огромное количество взрывчатки, а новая версия западных медиа далека от действительности.

Так, американский интернет-портал The Grayzone сообщил, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» якобы могли не использовать большое количество взрывчатки. Вместо этого ключевую роль в диверсии сыграло высокое давление в трубопроводах. Издание опубликовало снимки разрушенных газопроводов. Кадры якобы указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления. Несколько европейских стран проводят свои расследования этой диверсии, ни одна из них так и не опубликовала никаких результатов.

По словам эксперта, трубопровод делается из прочной стали и у него толстые стенки, поэтому внутренне давление никак не могло повлиять на трубу, привести к разгерметизации. Срок таких труб — минимум 50 лет. Кроме того, как пояснил Правосудов, сверху трубу бетонируют, чтобы абсолютно никакое внешнее воздействие, в том числе давление воды, не могло деформировать конструкцию.