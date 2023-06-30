Москва, 30 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Новая версия западных СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» далека действительности. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее американский интернет-портал The Grayzone сообщил, что для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» якобы могли не использовать большое количество взрывчатки. Вместо этого ключевую роль в диверсии якобы сыграло высокое давление в трубопроводах. Издание опубликовало снимки разрушенных газопроводов, которые журналистам удалось получить у шведского инженера Эрика Андерссона, возглавлявшего экспедицию к месту взрыва. Кадры якобы указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления. Также издание отметило, что, хотя несколько европейских стран проводят свои расследования этой диверсии, ни одна из них так и не опубликовала никаких результатов.

Эксперт в сфере энергетики Правосудов усомнился в этой версии, объяснив, что это невозможно технически.

«На глубоководном газопроводе нет возможности ставить дополнительные компрессорные станции, поэтому стоит всего одна такая в самом начале трубопровода, которая толкает газ на расстояния больше тысячи километров. Поэтому внутри присутствует высокое давление. Но технические характеристики, сама конструкция рассчитаны на это. Поэтому, чтобы нарушить целостность, нужно очень постараться, должно быть действительно сильное внешнее воздействие», — отметил Правосудов.

Эксперт рассказал, что трубопровод делается из прочной стали и у него толстые стенки, чтобы внутренне давление никак не могло повлиять на трубу, привести к разгерметизации. Срок таких труб — минимум 50 лет. Кроме того, как пояснил Правосудов, сверху трубу бетонируют, чтобы абсолютно никакое внешнее воздействие, в том числе давление воды, не могло деформировать конструкцию.

Новую версию осудил и политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он также добавил к аргументу Правосудова ряд причин, которые свидетельствуют о том, что данные американского издания не соответствуют действительности.

«Взрыв случился именно в период жёсткой конфронтации между Западом и Россией. И если американский президент грозился уничтожить «Северный поток», то вполне возможно, что он осуществил задуманное. К тому же взрыв случился сразу на двух газопроводах. Поэтому заявлять о том, что оба взорвались идентично — странно. Поэтому это бредовая версия», — объяснил Шаповалов.

Политолог отметил, что новую версию предложило именно американское издание, хотя кадры с места взрыва находились в распоряжении шведского инженера.

«Почему Швеция сама не выступила с этим заявлением? Все подобные заявления рождаются в американской политической системе, а шведы выступают не законодателями мод. Зачем Швецию включать в этот процесс? Речь идёт о том, что все версии рождаются американцами для «обеления» роли США», — рассказал политолог.

Также Шаповалов указал на то, что в информационном пространстве постоянно появляются всё новые версии случившегося на газопроводах, которые находят всё новых виновных. Как отметил политолог, всё это, очевидно, рассчитано на то, чтобы скрыть реальность и запутать следы.

Западные СМИ ранее сообщали о якобы всё новых деталях расследования и выявления причастных к диверсии. Так, 21 июня датский телеканал TV 2, журналисты которого наряду с представителями разных СМИ входят в группу по расследованию подрыва на «Северных потоках», опубликовал новые кадры повреждённых газопроводов, полученные с помощью подводного беспилотника. Журналисты пришли к выводу, что подрывы «Северного потока» и «Северного потока — 2» сильно отличаются и, вероятно, были осуществлены «двумя разными авторами».

The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit. Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Неизвестные с помощью серии взрывов разрушили нитки трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Власти этих стран, а также ФРГ проводят расследование, но не пускают туда представителей России под предлогом конфиденциальности.