Москва, 16 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский напомнил мировой общественности о необходимости завершить расследование диверсий на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«США и их союзники по-прежнему не представили убедительных опровержений фактов, свидетельствующих об их причастности к подрыву», — написал он в своём Telegram-канале 16 июня.

Полянский подчеркнул, что для западных стран тема терактов на «Северных потоках» остаётся неудобной и они явно нервничают, отвечая на вопросы российской стороны.

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года. О том, что диверсия была целенаправленной, заявили расследователи из Дании, Швеции и Германии. Позднее по факту произошедшего Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Как передавало ИА Регнум, ранее шведский прокурор Матс Юнгквист в интервью «Шведскому радио» заявил, что расследование терактов на «Северных потоках» рассчитывают завершить к осени этого года. По его словам, расследование, ведущееся совместно с коллегами из Дании и Германии, близко к окончанию.