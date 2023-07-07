Москва, 7 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россия остаётся готова к переговорам с Украиной, киевский режим едва ли воспользуется этой возможностью, предпочитая вместо этого губить всё новые и новые тысяч своих граждан в зоне действия специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»). Так он прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что «российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом».

По словам Водолацкого, Россия открыта для переговоров и не закрывает эти двери, потому что видит, что происходит на линии СВО, когда Зеленский «бросает в эту мясорубку тысячи и десятки тысяч своих граждан, которых вылавливают на улицах» и без подготовки бросают на линию боевого соприкосновения, где они гибнут.

«Но это всё-таки славяне, православные люди. Понятно, что сегодня их мозги перевернуты нацистской идеологией. Но если человек поддаётся лечению, то его всегда можно вылечить», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что вопрос о переговорах открыт только лишь для того, чтобы спасти от гибели ещё не одну тысячу украинцев. Однако Россия готова к переговорам, но на тех условиях, о которых говорил её президент и министр иностранных дел России Сергей Лавров. А именно Украина должна получить статус нейтрального государства, там должны быть закрыты и полностью изолированы от общества все те организации, которые пропагандируют нацистскую идеологию.

«И естественно, там не должно быть никаких американских лабораторий и иных их компонентов, связанных с экспериментами над людьми», — сказал депутат.

Отвечая на вопрос о том, что должно произойти на Украине, чтобы Киев пошёл на переговоры, Водолацкий сказал, что это случится лишь тогда, когда люди возьмутся за вилы и выбросят на свалку истории своего «наркозависимого президента и всю его команду».

«А заодно всех кураторов, которые управляют Украиной. Когда общество начнёт очищаться. Сам по себе режим никогда не одумается, потому что его руководители не связывает своё будущее с Украиной. У них уже давно паспорта Великобритании, Франции, Италии и так далее. У них там семьи, бизнес и виллы. А на Украине они продолжают обогащаться за счёт смертей её граждан», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Пескова, пока не видно никаких перспектив начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил того, что переговоры могут стартовать уже осенью, так как к тому моменту ситуация изменится.

По мнению Лукашенко, Зеленский окончательно осознал, что ему не добиться победы в конфликте с Россией.

Как полагает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, РФ может начинать переговоры с Украиной только после того, как та согласится на условия Москвы.