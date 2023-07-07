Москва, 7 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом по урегулированию ситуации на Украине, заявил 7 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На самых различных уровнях, включая высшие, мы говорим о том, что Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом», — сказал он, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

Однако, добавил Песков, пока никаких перспектив для этого переговорного процесса не видно.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться осенью.

По его словам, очень многое говорит о том, что осенью ситуация изменится и Украина сядет за стол переговоров. «Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — допустил белорусский лидер.