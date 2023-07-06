Минск, 6 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте с Россией, в этом причина ультиматума, который он выдвинул Западу насчёт своего участия в саммите НАТО 11 июля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вы заметили недавно выпад фактически Владимира Зеленского против сильных мира сего, которые соберутся на саммит НАТО в Вильнюсе? Он им ультиматум предъявил фактически. Типа я на саммит не поеду, если вы там чего-то не сделаете. Почему он так себя ведёт? Это очень важный момент, особенно для нас с вами, России и Беларуси», — приводит слова белорусского лидера агентство «Белта».

Лукашенко напомнил, что западные страны давно готовили почву для атаки прежде всего на Россию с территории Украины.

«И не надо думать, что Зеленский и украинское общество, руководство были дураками и не понимали, чем это может закончиться. Понимали. Но США, прежде всего при поддержке их бездумных сателлитов, Зеленскому железобетонно заявили: «Мы тебя будем поддерживать, вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим». И тогда у Зеленского появились крылья, он полетел», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что Зеленский окончательно понял, что не победит в этом конфликте, что контрнаступление ничем для него не закончится, кроме как гибелью тысяч и тысяч людей.

Поэтому Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к этому конфликту, пояснил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко также заявил, что президент Украины будет настаивать на принятии страны в НАТО, а также на вступлении этого альянса в конфликт с Россией. Он высказал мнение о том, что к саммиту НАТО 11 июля Украина попытается продемонстрировать свою мощь против России. Белорусский лидер отметил, что пока ещё есть возможность договориться по Украине, тогда как «завтра это будет невозможно».

Лукашенко также подчеркнул, что захват Польшей западных областей Украины абсолютно неприемлем для Белоруссии и России.