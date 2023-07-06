Минск, 6 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться осенью, заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Главное, чтобы этот конфликт прекратился», — отметил он, добавив, что маловероятно, что переговоры состоятся в сентябре.

Вместе с тем, по словам Лукашенко, очень многое говорит о том, что осенью ситуация изменится и Украина сядет за стол переговоров. «Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — допустил белорусский лидер.

Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не одержит победу в конфликте с Россией, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал государство к нему.

Лукашенко рассчитывает, что в конфликте на Украине победит Россия, а те, кто не хочет её победы, должны сесть с ней за стол переговоров.