Москва, 30 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Россия должна поднять вопрос в ООН о том, что США собираются поставить на Украину кассетные боеприпасы, запрещённые международной конвенцией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 июня заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия»).

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его словам, «надо бить в колокола», тем более что США задумались уже не только о том, чтобы снабдить киевский режим кассетными боеприпасами, но и о передаче ракет дальнего действия.

«Но у них крыша поехала уже. Они видят проигрыш Украины. По всем направлениям. Там гонят на убой стадо людей, которые гибнут по 500-600 человек, потому что Киев хочет отчитаться перед заокеанскими друзьями в стиле: «Мы что-то сделали», — сказал Заварзин. — Конечно, мы будет жёстко реагировать. И нам есть чем ответить».

При этом он подчеркнул, что эффективность ВСУ даже после получения кассетных боеприпасов никак не изменится. Что бы США ни поставляли на Украину, ситуацию в свою пользу они изменить не смогут. Тем более что у России есть средства, которые она ещё не использовала.

«Давайте прямо говорить — по пунктам принятия решений в Киеве мы ещё сильно не работали. Это серьёзное дело. Так что, если они пойдут ва-банк, это будет чревато», — сказал Заварзин.

Он предупредил, что у России сейчас сильно развит оборонно-промышленный комплекс, которому президент уделяет пристальное внимание. Российское высокоточное оружие совершенствуется, растёт его дальность, эффективность и так далее.

«Нас уже пугали «Леопардами». Но сейчас они стоят на поле боя брошенные и побитые», — призвал не забывать парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Вашингтон уже в июле 2023 года может объявить о начале поставок на Украине кассетных боеприпасов. Такую информацию, в частности, распространил телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в Белом доме. Эти виды вооружений будто бы могут включить в новый пакет военной помощи Украине.

До этого несколько членов Конгресса США (причём как из Демократической, так и из Республиканской партий) уже призывали администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Киеву, чтобы помочь в наступлении ВСУ. Инициаторы подобных шагов считают, что такое вооружение остро необходимо украинской военщине, чтобы прорвать оборонительные позиции российской армии.

Между тем эффективность самих ВСУ в США всё чаще оценивают скептически. К примеру, издание Foreign Policy уже сетовало на то, что артиллерийские орудия, которыми располагает Киев, начинают выходить из строя в виду износа и нехватки боеприпасов.

При этом, как заявило минобороны США, оно не поставляет киевской армии усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не нарушать установленные ограничения на поставки кассетных бомб и опасаясь нарушить единство союзников.

Отметим также, что, по словам военных экспертов, применение кассетных боеприпасов сопряжено с угрозой для мирного населения. При рассеивании часть из них не детонирует. Зона поражения становится непригодной для жизни и для ведения хозяйства — по крайней мере до тех пор, пока эту местность не разминируют.