Вашингтон, 30 июня, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Вашингтон уже в июле может объявить о начале поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом 30 июня сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам последних, американские власти всё больше склоняются к возможности передачи Киеву такого рода боеприпасов и могут сообщить о начале их поставок на Украину уже в следующем месяце.

Ещё один источник рассказал, что имеются в виду стандартные боеприпасы двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM).

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня ряд членов Конгресса США призвал американского президента Джо Байдена начать поставки кассетных боеприпасов Украине. По их мнению, это поможет ВСУ прорвать российскую оборону в ходе попыток контрнаступления.

Кассетные боеприпасы — это заряды с большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковых, противопехотных, зажигательных и других). Используются в бомбах, артиллерийских снарядах и ракетных боеголовках.

Их использование запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключённой в мае 2008 года.