Киев, 27 июня, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Артиллерийские орудия, которыми располагают Вооружённые силы Украины, начинают выходить из строя из-за износа и нехватки боеприпасов. Об этом сообщило американское издание Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Для сторонников [поставок — ред.] этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии ещё больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими», — говорится в материале издания.

Foreign Policy напомнило, что группа от двух партий США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставки Украине кассетных боеприпасов для преодоления проблемы с нехваткой снарядов.

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключённой в мае 2008 года, так как неразорвавшиеся бомбы становятся в результате своего рода минами, способными убивать и калечить гражданских лиц ещё долгое время после окончания военных действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что министерство обороны США не поставляет Вооружённым силам Украины усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не нарушать установленные ограничения.