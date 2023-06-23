Украина, 23 июня, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы, получения которых Украина ожидает от США — это снаряды, взрывающиеся над зоной поражения и выбрасывающие так называемые суббоеприпасы — мины, бомбы, шарики, различные поражающие элементы, рассказал ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев, комментируя сообщение о том, что в Пентагоне выступили за передачу кассетных снарядов Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Разговоры о поставке авиационных кассетных боеприпасов начались в марте. Тогда была информация, что ВСУ хотят использовать суббоеприпасы для оснащения ими беспилотников, так как они по идее должны хорошо пробивать броню военной техники при сбросе сверху. По крайней мере — пробивать лучше, чем обычные гранаты», — рассказал Тумбарцев.

В целом, кассетные снаряды предназначены против скоплений техники или войск. Теоретически их применение может помочь противнику в поражении укреплений, если они будут взрываться над ними, отметил Тумбарцев.

Но применение кассетных боеприпасов также сопряжено с угрозой для мирного населения, подчеркнул эксперт. При рассеивании кассетных боеприпасов, часть из них не детонирует. Зона поражения становится непригодной для жизни и для ведения хозяйства — по крайней мере до тех пор, пока эту местность не разминируют. Таким образом, расширяя список поставок вооружений для ВСУ, Пентагон фактически становится причастным к новым жертвам среди мирных граждан.

О том, что в минобороны США выступили за передачу Украине кассетных боеприпасов, 22 июня сообщило Reuters.

«Наши военные аналитики подтвердили, что (кассетные боеприпасы) DPICM будут особенно полезны при применении по окопам и российским позициям на поле боя», — заявила помощник главы Пентагона Лаура Купер на слушаниях в Конгрессе, где обсуждался список вооружений для ВСУ.

Конвенцию 2008 года по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накоплению таких снарядов, подписало свыше 120 стран (в том числе, Британия, Франция, Германия, и в целом, большинство государств Европы). США, Россия и Китай не подписали документ.

Украина также не участвует в Конвенции и активно использует снаряды с кассетной боевой частью, отметил Тумбарцев. В распоряжении ВСУ — реактивные системы залпового огня «Ураган», оснащенные кассетной боевой частью, начинённой запрещёнными минами «Лепесток». Такие снаряды не раз применялись для обстрелов Донецка.

«Украинские военные получили боеприпасы к реактивным системам залпового огня M270/ MARS, которые оснащены кассетными головными частями и несут противотанковые мины AT2. Таким образом они минируют местность», — пояснил Тумбарцев.

Сейчас Киев просит у правительства США расширить номенклатуру кассетных вооружений, пояснил эксперт. Украина хотела бы, чтобы в план поставок вошли 155-мм кассетные артиллерийские снаряды типа DPICM и кассетные авиабомбы Mk 20 Rockeye II. Запрос связан с тем, что украинские войска столкнулись с серьёзными трудностями при штурме укреплённых позиций российских войск, уточнил эксперт.