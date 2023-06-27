Вашингтон, 27 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Ряд членов Конгресса США, представляющих и Демократическую, и Республиканскую партии, призывают администрацию президента Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы Киеву, чтобы помочь в наступлении ВСУ. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная система залпового огня «Смерч»

По данным журналистов, конгрессмены уже направили письмо в Белый дом. Они считают, что такое вооружение необходимо, чтобы украинская армия смогла прорвать оборонительные позиции, созданные российской армией.

«Боеприпасы, выпущенные из артиллерийских орудий, способны разбросать по полю боя до 88 бомб, что может помочь Украине прорваться сквозь российские танки и позиции», — процитировали в издании письмо конгрессменов.

Авторы статьи отметили, что в Вашингтоне всё чаще призывают отправить Киеву новые типы вооружений, видя, что ВСУ не могут провести успешное контрнаступление. По этому вопросу постоянно проводят дебаты.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 июня 2023 года заявил, что Запад стремится нанести стратегическое поражение Москве, но у неё большой запас прочности. Он отметил, что в стране за последнее время нарастили выпуск военной продукции в 2,7 раза.

Минобороны России 14 июня сообщило о неудачном начале наступления ВСУ. По данным ведомства, с начала попыток наступления украинские военные потеряли убитыми и ранеными порядка 7,5 тысячи человек. 27 июня Путин сообщил, что на одном лишь ореховском участке фронта ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин.

Наличие проблем у Киева признали и на Западе. Так, американская газета Politico обратила внимание на огромные потери ВСУ. Кроме того, сообщалось о больших потерях ВСУ в плане военной техники. В успехе Киева усомнились и опрошенные WP эксперты. По их мнению, российская линия обороны замедляет наступление, создавая серьёзные препятствия для ВСУ, и заставляет украинцев атаковать по узким тропинкам, что позволяет России перегруппироваться и наносить по ним более точные удары.

При этом президент Чехии Пётр Павел заявил, что в 2023 году у ВСУ есть только одна попытка на проведение контрнаступления. По его мнению, украинской армии нужно сделать это в течение нескольких месяцев, а окно возможности для этого будет открытым только в нынешнем году, так как в дальнейшем Украине будет сложней просить помощь у Запада.

В свою очередь, разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что победа России неизбежна, несмотря на все старания Запада. Он отметил, что западные страны не хотят отправлять свои подразделения в зону конфликта, а предпочитают снабжать Киев оружием. Это даёт России значительное преимущество.