Вашингтон, 23 июня, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Минобороны США не поставляет киевской армии усовершенствованные боеприпасы двойного назначения, чтобы не нарушать установленные ограничения на поставки кассетных бомб. Такое объяснение комитету палаты представителей Конгресса США дала зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

David Monniaux Кассетная авиабомба

Представитель минобороны США пояснила, что конгрессмены не видят движения вперёд в вопросе поставки кассетных бомб из-за ограничений со стороны конгресса и обеспокоенности о единстве союзников.

Как сообщало ИА Регнум, в случае если информация о запросе со стороны Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится, российская сторона не оставит это без должной реакции. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.