Москва, 28 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Когда министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что «главные события» контрнаступления ещё впереди, то он отмечает, что ВСУ придётся задействовать всю оставшуюся западную технику и выкладываться в полную силу на передовой за пару недель до летнего саммита НАТО, чтобы там отчитаться о своих результатах. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times, что «главные события» контрнаступления Вооружённых сил страны ещё впереди. Он сказал, что все увидят, когда это произойдёт. По словам министра, некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления.

Как отметил военный политолог Подберёзкин, 11–12 июля в Вильнюсе пройдёт саммит НАТО, на котором западные страны желают получить от Украины отчёт о результатах наступления.

«А похвастаться нечем. Украинские потери примерно в 5–10 раз больше, чем за такой же период были у американцев во Вьетнаме. Сейчас ВСУ придётся выкладываться по полной, за эти две недели до саммита. ВСУ сейчас, как спортсменка, у которой подошла третья, финальная попытка показать свой результат, ведь ресурсы на исходе», — пояснил Подберёзкин.

Военный политолог подчеркнул, что уже сейчас вооружение и помощь, которую предоставляли Украине западные партнёры, на исходе. И, как заметил Подберёзкин, в НАТО из-за расточительного поведения Киева планируют серьёзно сократить будущее финансирование и материально-техническое обеспечение войск ВСУ.

В свою очередь, политолог и публицист Семён Уралов отметил в качестве главного события, которое анонсирует Резников, финансовую составляющую.

«Резников прав в том ключе, что главное событие наступления — получение и освоение денег — ещё впереди. А их отправка простых украинцев на бойню — это шоу, составляющее контрнаступление, часть производимого сериала. Чем кровавее картинка на Запад о борьбе со «злым русским», тем им лучше. Они же дают картинку Толкиена, чёрно-белую борьбу с Мордором», — поделился мнением Уралов.

Как отметил политолог, министр обороны Украины не имеет никакого отношения к обороне, поскольку в прошлом он юрист и адвокат. И, по мнению Уралова, глобальная задача Резникова заключается лишь в том, чтобы давать новые информационные поводы и озвучивать принятые в администрации украинского президента решения. На этот счёт своего коллегу дополнил военный политолог Подберёзкин, напомнив, что ранее министр обороны Украины транслировал совершенно иную риторику — предлагал пойти на переговоры с Россией.

«Когда они выдохнутся через две недели, то им будет нужна пауза для восстановления сил. Поэтому им самим будут нужны переговоры, и поэтому Резников ранее не исключал их возможность. Это было озвучивание планов на будущее», — добавил Подберёзкин.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня министр обороны Украины заявил на форуме «Диалоги о восстановлении Украины», что мирные переговоры Украины и России могут стать возможными. Однако он выдвинул условие — если Москва изменит цели СВО. Резников добавил, что Украина может жить мирной жизнью, «нормально, по-добрососедски со всеми соседями».

25 июня Резников в интервью американскому телеканалу Fox News поделился, что ожидания результата от наступления, которое проводят ВСУ, были преувеличенными. Он добавил, что в ходе боевых действий есть разные обстоятельства и препятствия, обратив внимание на то, что оборонительные линии Вооружённых сил РФ являются очень сильными, особенно минные поля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что украинские военные с начала контрнаступления 4 июня потеряли в общей сложности 259 танков и 780 бронемашин. В январе российский лидер заявил, что цели спецоперации — защита людей и самой России от угроз, попытки создания которых наблюдаются на прилегающих территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 мая сообщил, что Москве удалось достигнуть некоторой части задач СВО, а в конце мая подчеркнул, что цели СВО не изменились и их необходимо реализовать.