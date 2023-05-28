Москва, 28 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции (СВО) Москвы на территории Украины не изменились, они должны быть выполнены. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля добавил, что ранее поставленные цели должны быть выполнены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва посредством специальной военной операции пытается прекратить войну, которую противник ведёт на протяжении девяти лет. Глава государства напомнил, в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на жителей региона.