Киев, 9 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Мирные переговоры Украины и России могут стать возможными при условии замены Москвой заявленных целей СВО. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил на форуме «Диалоги о восстановлении Украины», передаёт NV․ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

Украина может жить мирной жизнью, «нормально по-добрососедски со всеми соседями», отметил Резников. Он напомнил, что Москва заявила в числе целей военной спецоперации денацификацию, демилитаризацию и «денатоизацию», а это, по мнению Киева, означает уничтожение украинской нации.

Министр призвал спросить у россиян, изменился ли их интерес. Если да, то просматривается зона потенциального соглашения (ZOPA).

«Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — сказал Резников.

Он раскритиковал Китай и другие страны, предлагающие свои инициативы по украинскому урегулированию, за «один нюанс» — желание быть посредниками на стороне России. Пока ситуация такова, Киев будет ждать и добиваться победы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что Россия так или иначе скорректирует цели спецоперации, так как ситуация ежедневно меняется. При этом он заявил, что России будет сложно договориться с Киевом без демилитаризации значительной части украинской территории, а также в случае быстрого принятия Украины в НАТО и ЕС.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что цели спецоперации — защита людей и самой России от угроз, попытки создания которых наблюдаются на прилегающих территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 мая сообщил, что Москве удалось достигнуть некоторой части задач СВО, а в конце мая подчеркнул, что цели СВО не изменились и их необходимо реализовать.