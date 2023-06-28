В Киеве заявили, что главные события контрнаступления ВСУ ещё впереди
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что «главные события» наступления ВСУ впереди
Киев, 28 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Главные события контрнаступления украинской армии ещё не состоялись. Об этом 28 июня заявил украинский министр обороны Алексей Резников, его слова процитировала газета Financial Times.
«Когда это произойдет, вы всё это увидите. <…> Все увидят всё», — сказал он.
Глава украинского военного ведомства отметил, что появление военных ВСУ в некоторых из населённых пунктов на линии фронта — это не главное событие украинского контрнаступления.
По словам Резникова, теперешние результаты наступательных действий украинской армии — это только «предварительный просмотр» более масштабных наступательных операций, которые ещё будут.
Также он подтвердил изданию, что основные воинские резервы киевских властей, и в том числе большая часть прошедших на Западе подготовку и вооружённых техникой НАТО бригад ВСУ, предполагается задействовать в ходе предстоящего контрнаступления.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июня профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что Киев на долгое время утратит потерянные им в ходе конфликта территории, если не сумеет добиться успеха в контрнаступлении в течение нескольких недель. По его мнению, в случае провала наступления ВСУ конфликт перейдёт в замороженную фазу.
Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что украинские военные с начала контрнаступления 4 июня потеряли в общей сложности 259 танков и 780 бронемашин. Также глава государства поблагодарил ВС России за их боевую работу.