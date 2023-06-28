Киев, 28 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Главные события контрнаступления украинской армии ещё не состоялись. Об этом 28 июня заявил украинский министр обороны Алексей Резников, его слова процитировала газета Financial Times.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Когда это произойдет, вы всё это увидите. <…> Все увидят всё», — сказал он.

Глава украинского военного ведомства отметил, что появление военных ВСУ в некоторых из населённых пунктов на линии фронта — это не главное событие украинского контрнаступления.

По словам Резникова, теперешние результаты наступательных действий украинской армии — это только «предварительный просмотр» более масштабных наступательных операций, которые ещё будут.

Также он подтвердил изданию, что основные воинские резервы киевских властей, и в том числе большая часть прошедших на Западе подготовку и вооружённых техникой НАТО бригад ВСУ, предполагается задействовать в ходе предстоящего контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что Киев на долгое время утратит потерянные им в ходе конфликта территории, если не сумеет добиться успеха в контрнаступлении в течение нескольких недель. По его мнению, в случае провала наступления ВСУ конфликт перейдёт в замороженную фазу.

Позднее президент России Владимир Путин рассказал, что украинские военные с начала контрнаступления 4 июня потеряли в общей сложности 259 танков и 780 бронемашин. Также глава государства поблагодарил ВС России за их боевую работу.