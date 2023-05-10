Москва, 11 мая, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что какая-то часть задач СВО была достигнута за первый год, но киевскую армию нужно ещё отодвинуть дальше, а значит, спецоперация будет продолжаться. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV 10 мая.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

«Специальная военная операция продолжается. За год достигнуты определенные цели», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что, как говорил российский президент Владимир Путин, в первую очередь цель СВО — обеспечить безопасность жителей Донбасса и «частично эту задачу удалось решить».

«Но частично: пока ещё мы далеки от того, чтобы её полностью выполнить. Продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населённых пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Поэтому операция будет еще продолжаться», — пояснил Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что от неонацистов освобождены значительные территории в Донбассе, которые вошли в состав России.

«Это один из очень существенных и важных итогов», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также акцентировал, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины».

По его словам, удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения.

«Эта работа будет продолжаться», — заверил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в ходе специальной военной операции на Украине максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась она из-за вмешательства Запада в конфликт. Об этом заявил Дмитрий Песков.