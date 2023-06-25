Киев, 25 июня, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Ожидания результата от наступления, которое проводят ВСУ, были преувеличенными. Об этом 25 июня заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Алексей Резников

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», — сказал Резников.

По его словам, нынешние действия ВСУ не являются главным наступлением или блицкригом.

Он добавил, что в ходе боевых действий есть разные обстоятельства и препятствия, обратив внимание на то, что оборонительные линии Вооружённых сил РФ являются очень сильными, особенно минные поля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Резников заявил, что в текущем году произойдут кардинальные перемены в конфликте с Россией. При этом он не смог чётко ответить на вопрос о том, сколько продлится конфликт.

21 июня в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.

Президент России Владимир Путин указал, что в наступлении ВСУ наблюдается определённое затишье, так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике.