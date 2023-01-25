Москва, 25 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Целями спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях. Об этом 25 января заявил российский президент Владимир Путин в ходе общения со студентами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Цель, как я уже много раз говорил, — защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — сказал он.

При этом глава российского государства подчеркнул, что власти РФ не могут допустить такой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока рассказала, что следы пыток обнаружили на телах российских военнослужащих, которые киевский режим передает республике.