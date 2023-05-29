Москва, 29 мая, 2023, 08:45 — ИА Регнум. В ряде российских регионов, включая Уральский и Приволжский федеральные округа, ожидается температура воздуха до +30… +33 °C и высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом 29 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара

«На Урале будут продолжаться волны тепла в течение всей рабочей недели. В Свердловской, Челябинской областях, например, будет до плюс 25–30 градусов, а местами — до плюс 33 градусов. Это сложная погода», — цитирует его ТАСС.

Синоптик уточнил, что в Саратовской и Оренбургской областях, а также республиках Татарстан и Башкортостан в ближайшее время столбики термометров поднимутся до +24… +30 °C, и наряду с такой жаркой погодой в Уральском и Приволжском федеральных округах будет наблюдаться высокий уровень ультрафиолетового излучения.

«Высокий индекс ультрафиолета — 7 единиц (из 12 возможных) — также прогнозируется на юге Центрального федерального округа, а также в Волгоградской, Астраханской областях», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. Синоптик отметил, что, если на Земле произойдёт мощное извержение вулкана, этого может не случиться, так как попадание пепла в стратосферу приводит к глобальному похолоданию и антипарниковому эффекту.