Москва, 16 июня, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Серьёзных погодных катаклизмов этим летом в России ждать пока не приходится, а температурные показатели в пределах 40 градусов тепла, которые анонсировали климатологи, могут встречаться лишь точечно и очень редко. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Эксперт отметил, что в Москве и Европейской части России синоптики прогнозировали достаточно сухое и жаркое лето. Однако, обещанная жара пришла лишь к середине июня, зато закрепится минимум на месяц.

«С конца июня на июль в Европейской части России погода действительно будет жаркой и превышать климатическую норму примерно на 5-10 градусов. Довольно быстро прогреется вода, и можно будет купаться. Однако, высокие температуры приведут к повышению класса пожарной опасности, поэтому могут быть ограничения и рекомендации не ходить в лес», — рассказал Ильин.

Синоптик также отметил, что в Сибири климат резко-континентальный, и летом там довольно часто бывают высокие температуры от 25 до 33 градусов тепла.

«В южных районах Забайкальского края, где степные районы, усиливается ветер, поэтому также возрастает степень пожароопасности. В целом из-за ландшафта местности региона будут развиваться кучевые облака, поэтому нередки станут грозы с ливневыми дождями», — отметил синоптик.

По словам Ильина, Уральский регион и северную часть Европейской России лето пока не особо балует. Например, в Перми, Екатеринбурге, Кирове и Тюмени в ближайшие дни температура понизится на 6-7 показателей, а арктический циклон принесёт дожди.

«Похолодание в Предуралье и части Европейской территории России связано с тем, что на севере Сибири расположился устойчивый циклон, а указанные регионы попадают в его тыловую часть. Холодный воздух с северных арктических морей идёт в Европейскую часть. Больше всего страдает от холода Предуралье — это республика Коми, восточные районы Вологодской области, Костромской, Кировской».

Ильин добавил, что Костромская область попадает к тому же в две разные климатические зоны. Поэтому погода в регионе в ближайшие недели будет отличаться в разных его частях. Так на западе и в самой Костроме температуры будут в пределах 20-23 градусов тепла. В восточной же части на границе с Кировской областью температура не будет превышать 10-12 градусов тепла. Не избежать контрастов с перепадами и Вологодской области.

Эксперт рассказал также, какой погоды ждать в популярных среди туристов южных регионах России.

«На Черноморском побережье, в Сочи погодные процессы будут распределяться в обычном порядке. Почти каждый год летом в этом регионе сосредотачиваются ячейки кучевых дождевых облаков, из-за чего в течение нескольких суток могут лить проливные дожди. Учитывая горно-долинную местность все эти потоки скапливаются в долинах, и реки выходят из берегов. Избежать этого не приходится, что мы и наблюдали недавно», — поделился синоптик.

Ильин напомнил, как в середине недели в Хостинском районе Сочи в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов. Из-за непогоды были подтоплены дороги и придомовые участки в районе Мацесты. Синоптик подчеркнул, что жителям и гостям региона нужно внимательно следить за ежедневными прогнозами погоды и в дождливые дни избегать нахождения вблизи речных долин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее климатолог Алексей Кокорин предположил, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. Также специалисты Всемирной метеорологической организации в докладе, опубликованном 17 мая, пришли к выводу, что в ближайшие пять лет на Земле продолжится глобальное потепление. Повышение температур может стать рекордным за всё время наблюдения за погодой и климатом.