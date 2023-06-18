Москва, 18 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В Гидрометцентре спрогнозировали Москве на следующую неделю сохранение жары. Так, ожидается, что температура в начале недели достигнет +25 градусов, а к пятнице и вовсе поднимется до 30-градусной отметки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В частности, в понедельник температура может дойти до +11 градусов, осадков при этом не ожидается. В Подмосковье воздух прогреется до +26 градусов тепла. Во вторник, по прогнозам синоптиков, кратковременно возможен дождь с порывами ветра до 5-10 м/с, иногда до 15 м/с. Дневная температура может составить 23-25 градусов тепла.

В среду жители столицы могут ожидать переменную облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура может повыситься до +24 градусов, ночью опуститься до +8, также и по области. В четверг и пятницу в Москве осадков не ожидается совсем, может быть переменная облачность, но температура начнет повышаться. 22 июня воздух прогреется ориентировочно до +28 градусов, а на следующий день — до +30. В ночное время в четверг и пятницу температура понизится до +12 и +16 градусов тепла соответственно. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал ИА Регнум, каким будет лето в разных регионах России. Он заявил, что в столице и Европейской части страны лето может быть достаточно сухим и жарким. Синоптик отметил, что, например, в Сибири климат летом характеризуют высокие температуры до +33 градусов тепла. По словам Ильина, Урал и север Европейской России лето особенно не балует. Эксперт рассказал также, что в популярных среди туристов южных регионах России погодные процессы будут распределяться в обычном порядке.