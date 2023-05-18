Вашингтон, 18 мая, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза пытаются оказать давление на Соединённые Штаты, чтобы получить одобрение о поставках Вооружённым силам Украины истребителей F-16. Об этом сообщила газета Politico.

Ilia Yefimovich/Global Look Press F-16

Издание отмечает, что масштабную кампанию начали европейские правительства, в особенности Великобритания и Германия.

«США как при республиканцах, так и при демократах отклоняли запросы, если возникали опасения по поводу передачи передовых технологий», — напомнили обозреватели.

Также в материале отмечается, что хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки F-16, он никогда не исключал одобрения передачи истребителей в третьи страны. Однако те государства, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружения в США, должны сначала получить одобрение Вашингтона на реэкспорт.

Пока у властей США нет однозначного консенсуса по этому вопросу, но авторы материала не исключают, что с истребителями может произойти та же история, что и с ранее предоставленным Киеву мощным оружием, таким как крылатые ракеты Storm Shadow. Журналиста считают, что это говорит о том, что западные союзники Украины стали меньше беспокоиться об угрозах эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, власти США не позволяют проходить боевую подготовку украинским пилотам на истребителях F-16 европейских стран. Некоторые европейские страны готовы передать украинским властям истребители F-16, без одобрения американских властей сделать это невозможно, так как США являются страной-производителем самолётов.

Группа из 14 членов Конгресса направила письмо администрации президента США Джо Байдена с просьбой как можно быстрее разблокировать поставки Украине американских истребителей F-16. Конгрессмены считают очень важным лидерство США в обеспечении украинской стороны дополнительными ресурсами и новыми вооружениями, особенно с учётом первоначальной нерешительности американских союзников в поставках Украине танков.

При этом ранее в Пентагоне заявили, что ведомство не накладывало запрет на возможную передачу ВСУ истребителей F-16 другими странами. В минобороны отметили, что пока другие страны не приняли решение о таких поставках, так как сейчас на первом месте по приоритетности находятся системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не планирует передавать Киеву истребители Eurofighter Typhoon. Также Берлин отказался участвовать в поставках истребителей Украине и обучении солдат ВСУ.