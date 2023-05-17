Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не накладывало запрет на возможную передачу Вооружённым силам Украины истребителей F-16 другими странами. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Не думаю, что мы против [передачи Украине истребителей — ред.]», — ответил собеседник Politico на вопрос о том, выступает ли Минобороны США против передачи ВСУ F-16 другими странами.

Источник также отметил, что на данный момент другие государства не приняли каких-либо решений о передачи Украины подобного типа вооружений. На первом месте по приоритетности находятся системы противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о планах создать коалицию по поставкам истребителей, в которых нуждаются ВСУ. Также Сунак отметил, что «относительно скоро» на территории страны начнётся обучение украинских пилотов применению западных истребителей.