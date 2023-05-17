Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Рассчитывать на активное участие Германии в поставках истребителей Украине и обучении лётчиков ВСУ не следует, так как Берлин не располагает возможностью быть активным участником подобной коалиции, сообщил 17 мая журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус в Лондоне.

«Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолётов», — заявил Писториус, комментируя договорённости Лондона и Амстердама о создании международной коалиции по поставкам F-16 Киеву.

Уоллес со своей стороны объявил после встречи с Писториусом, что британское военное ведомство не планируют отправлять свои самолёты на Украину.

Единственная возможная помощь Киеву в этом направлении — обучение украинских пилотов полётам на западных военных самолётах, однако и этот процесс займёт много времени.

На Украине неоднократно заявляли, что без западных истребителей не уверены в успехе контрнаступления. По словам советника украинского министра обороны Юрия Сака, ВСУ требуется 40–50 самолётов — таких как F-16.