Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран не позволяют проходить украинским пилотам власти США. Об этом 17 мая сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, хотя некоторые европейские страны готовы передать украинским властям истребители F-16, без одобрения американских властей сделать это невозможно, так как США являются страной-производителем самолётов. Без согласия Белого дома обучение лётчиков сведётся к тактическим занятиям и изучению технического языка, а для этого не потребуется пилотировать истребители.

По данным издания, администрация президента США Джозефа Байдена скептически относится к обучению украинских лётчиков пилотированию F-16. Как пояснил на правах анонимности высокопоставленный американский чиновник, Вашингтон не хочет передавать истребители Киеву в связи с их высокой стоимостью. Также в США опасаются, что засекреченные системы, которые установлены в истребителе, могут попасть в руки противника — даже для обсуждения этих систем с партнёрами и союзниками требуется специальное разрешение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным издания Politico, министерство обороны США не накладывало запрет на возможную передачу ВСУ истребителей F-16 другими странами.