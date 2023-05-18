Вашингтон, 18 мая, 2023, 14:02 — REGNUM. Письмо с просьбой как можно быстрее разблокировать поставки Украине американских истребителей F-16 направила группа из 14 членов Конгресса администрации президента США Джо Байдена. Об этом 18 мая сообщила газета The New York Times (NYT).

A. PÃ©Rez Meca Истребитель F-16

В письме указывается, что конгрессмены считаю очень важным лидерство США в обеспечении украинской стороны дополнительными ресурсами и новыми вооружениями, особенно с учётом первоначальной нерешительности американских союзников в поставках Украине танков.

По данным газеты, в эту группу, координируемую конгрессменом Джаред Голден (демократ от штата Мэн), входят и республиканцы.

«Предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для завершения… [конфликта] на справедливых условиях», — утверждается в послании.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Пентагоне заявили, что ведомство не накладывало запрет на возможную передачу ВСУ истребителей F-16 другими странами. При этом в минобороны США уточнили, что пока другие страны не приняли решение о таких поставках, так как сейчас на первом месте по приоритетности находятся системы противовоздушной обороны.

Позднее, 17 мая, газета The New York Times написала, что власти США не позволяют проходить украинским пилотам боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран. По данным издания, без согласия Белого дома обучение лётчиков сведётся к тактическим занятиям и изучению технического языка, а для этого не потребуется пилотировать истребители.