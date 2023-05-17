Лондон, 17 мая, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Передавать Киеву истребители Eurofighter Typhoon британская сторона не планирует, заявил 17 мая министр обороны страны Бен Уоллес по итогам встречи с германским коллегой Борисом Писториусом, сообщил Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы не собираемся отправлять Украине истребили в настоящий момент», — заявил Уоллес.

Он сказал, что британская сторона готова помогать иначе — обучая украинских пилотов управлять западными военными самолётами, и предупредил, что этот процесс займёт немало времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая на фоне визита украинского президента Владимира Зеленского в Британию премьер-министр королевства Риши Сунак сказал, что Лондон ведёт переговоры о том, чтобы Украина Читайте также: получила F-16 от других стран НАТО.

Также британское правительство анонсировало планы участвовать в обучении украинских лётчиков. Однако о передаче Киеву самолётов речи не шло.

В начале месяца голландское правительство отметило, что пока не удалось добиться от союзников по НАТО передачи Киеву истребителей. Польское руководство 17 мая высказалось о том, что Варшаве самой не хватает американских истребителей.