Кадр из видео Место схода грузового поезда в Крыму

В Крыму назвали причину схода вагонов грузового поезда на перегоне Симферополь — Севастополь. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

По данным предприятия, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В настоящее время движение пригородных поездов временно приостановлено. Пассажиров по временной схеме перевозят автобусами. На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на железной дороге в Крыму 18 мая сообщил ряд Telegram-каналов. По их данным, подрыв железнодорожного полотна произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли пять вагонов с зерном.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Пути проверяют сапёры. Ремонтные бригады приступают к восстановлению дороги.

В Сети появились первые кадры с места взрыва. На фотографиях и видео видны покорёженные рельсы и упавшие на бок вагоны.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал. Полиция начала поиск предполагаемых диверсантов. Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов, а затем скрылся в лесу.