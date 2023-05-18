Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В Крыму сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге. Об этом 18 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути в месте, где позже с рельсов сошли пять вагонов.

«Неизвестный, предварительно, скрылся в лесу. Эту информацию проверяют», ― говорится в сообщении портала.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на железной дороге в Крыму 18 мая сообщил ряд Telegram-каналов. По их данным, подрыв железнодорожного полотна произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли пять вагонов с зерном.

Предварительно, рассматривается версия о взрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Как сообщил советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на минтранс Крыма, пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. Власти пообещали сообщить о возобновлении движения поездов дополнительно.

В Сети появились первые кадры с места взрыва. На фотографиях и видео видны покорёженные рельсы и упавшие на бок вагоны.

Сейчас движение на этом участке приостановлено, пути проверяют сапёры. Два пассажирских поезда задерживаются, электрички временно отменены. Ремонтные бригады приступают к восстановлению дороги.

По информации главы республики Сергея Аксёнова, в результате произошедшего никто не пострадал.