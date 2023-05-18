Horst Galuschka/Global Look Press Железная дорога

В Сети обнародованы первые фотографии с места взрыва, произошедшего 18 мая на железной дороге в Крыму. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Взрыв произошёл недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе республики. На кадрах видны покорёженные рельсы и упавший на бок вагон.

Сейчас движение на этом участке приостановлено, пути проверяют сапёры. Два пассажирских поезда задерживаются, электрички временно отменены.

Ремонтные бригады приступают к восстановлению дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на железной дороге в Крыму 18 мая сообщил ряд Telegram-каналов. По их данным, подрыв железнодорожного полотна произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли пять вагонов с зерном.

Предварительно, рассматривается версия о взрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Как сообщил советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на минтранс Крыма, пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. Власти пообещали сообщить о возобновлении движения поездов дополнительно.