Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Движение электропоездов на перегоне Симферополь-Севастополь временно приостановлено. Об этом 18 мая сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на минтранс региона в своём Telegram-канале.

«Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь», — написал он.

Крючков уточнил, что пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами, и добавил, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв. Из-за диверсии произошёл сход с рельсов нескольких вагонов.