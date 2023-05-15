Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Когда папа Франциск только собирался с визитом в Венгрию, некоторые западные дипломаты, как отмечает одно из католических изданий, «со страхом» ожидали новых публичных заявлений понтифика об украинском конфликте. Судя по всему, эти дипломаты боялись повторения или развития известной фразы папы о «лае НАТО у ворот России».

С одной стороны, папа не оправдал этих «надежд». С другой, Франциск не был бы Франциском, не внеси некоторую интригу.

Возвращаясь в Рим, он на борту самолета сообщил журналистам по поводу контактов с Кремлем и Московским патриархатом, что «сейчас есть миссия, но пока она непублична, когда будет обнародована, можно будет сказать».

«С патриархом Кириллом я говорил один раз после начала войны 40 минут. Потом через Антония (председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата. — Прим. авт.), который приезжает ко мне, через него я поддерживаю связь с Кириллом. Одним из каналов остается посол (Александр Авдеев. — Прим. авт.), который сейчас уезжает, человек серьезный, подготовленный, уравновешенный», — цитирует понтифика ТАСС.

Папа также сообщил, что намерен встретится с предстоятелем Русской православной церкви. По его словам, «с Кириллом встреча, которую мы должны были провести в Иерусалиме (в июне прошлого года. — Прим. авт.), отложилась из-за войны, но ее нужно провести».

Еще два важных знака.

Франциск провел встречу в Будапеште с митрополитом Иларионом, руководившим ОВЦС в 2009–2022 годах, ныне возглавляющим Будапештскую и Венгерскую епархию РПЦ. И понтифик не взял с собой в Венгрию префекта Дикастерии по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха, некогда ведущего партнера митрополита Илариона. Напомним, что Кох в прошлом году обвинил патриарха Кирилла в «ереси» из-за позиции последнего в отношении украинского конфликта.

Vatican Mediai/cpp/Global Look Press Встреча папы римского Франциска с митрополитом Иларионом в Будапеште

На протяжении специальной военной операции на Украине Франциск делал неоднозначные заявления, которые сбивали с толка многих светских и католических экспертов, которые пытались выявить позицию понтифика, исходя из бинарной черно-белой логики. Визит папы в Будапешт, его слова и действия добавят «пищи» таким аналитикам.

Франциск выступил «с ярко выраженной проевропейской речью», призвав Венгрию стать центром европейского возрождения, что выглядит парадоксально, учитывая, что Европа, похоже, здесь находится на обочине, замечает католический портал ACI Stampa.

Но это зависит от того, откуда смотрит глядящий. Для понтифика Центральная и Восточная Европа становится точкой сборки, мостом, который соединяет Европу и Азию.

В этом видении Украина оказывается периферией, поскольку ныне правящий киевский режим зациклился на США и Великобритании, дистанцированных от европейского региона. Но у Украины остается шанс вернутся домой, если она снова почувствует себя элементом евразийского пространства и будет ориентироваться на европейских и азиатских партнеров в деле мирного урегулирования и определения своего геополитического будущего.

Пока этого, правда, особо не просматривается.

В дни, когда папа Франциск находился в Будапеште, состоялся обмен колкостями между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Зеленский обвинил Будапешт в поддержке Москвы и заявил, что страна НАТО «не должна советовать Украине, идти или не идти» в альянс. Сийярто в ответ сообщил, что не украинскому президенту решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО, и напомнил, что венгерский народ уже заплатил очень высокую цену за конфликт на Украине, «где погибли многие закарпатские венгры».

Выбор Зеленским времени для своего выпада не кажется случайным.

Это еще и попытка бросить тень на Ватикан, которого венгерский премьер-министр Виктор Орбан называл вместе с Будапештом единственными в Европе членами «лагеря мира». Очевидно также, что киевский режим недоволен встречей папы с митрополитом Иларионом, против которого Украина ввела санкции, и намерением Франциска продолжить диалог с патриархом Кириллом, внесенным в «черные списки» Великобританией, Канадой и Чехией.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«В то время как папа Франциск и Орбан олицетворяют разные версии христианства, они являются странной парой, разделяющей своего рода синергию в вопросе об Украине и ее войне с Россией, — отмечает американский католический портал Crux. — Оба они призывают к состраданию к жертвам войны, особенно к бежавшим украинским беженцам, но ни один из них не верит в изоляцию России и не считается надежным союзником Запада».

Последнее утверждение имеет обоснование со светской точки зрения, если рассматривать США как военно-политического лидера Запада, навязывающего свое видение европейцам.

Но для католицизма родиной была и есть Европа, а с Будапештом и Москвой римские понтифики вели дела задолго до того, как «Мейфлауэр» пересек Атлантический океан и высадил первых переселенцев в Северной Америке.

Поэтому папа Франциск не отказывается от диалога с Кремлем и Московским патриархатом и благословляет Венгрию как на лидерство в Центральной и Восточной Европе, так и на роль защитника христианских ценностей в Европе в целом. Позицию Ватикана пока не способен принять киевский режим, политически ориентирующий на американо-британскую периферию, а церковно — на такой же периферийный Константинопольский патриархат. Но это только пока.