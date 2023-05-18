В результате произошедшего в Симферопольском районе Крыма схода вагонов никто не пострадал. Об этом 18 мая сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — написал он

Глава Крыма отметил, что из-за инцидента движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено, и уточнил, что для пассажиров организуют движение автобусов. Аксёнов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в экстренных службах Крыма рассказали, что пять вагонов с зерном сошли с рельсов неподалеку от Симферополя. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв. По его данным, в результате диверсии произошёл сход с рельсов нескольких вагонов.