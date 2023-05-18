На перегоне около Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов неподалеку от Симферополя. Об этом 18 мая рассказал источник в экстренных службах региона, его слова приводит РИА Новости.
Источник указал, что в настоящее время выясняются причины произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, советник главы Крыма Олег Крючков написал, что движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено. Он уточнил, что пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв. По информации источника, в результате диверсии произошёл сход с рельсов нескольких вагонов.