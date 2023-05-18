Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Причиной повреждения железнодорожного полотна в Крыму на перегоне Симферополь — Севастополь мог стать взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Предварительно, рассматривается версия о взрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя», ― говорится в сообщении портала.

В настоящее время движение электропоездов на этом участке временно приостановлено. Как сообщил советник главы региона Олег Крючков со ссылкой на минтранс Крыма, пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами.

Власти пообещали сообщить о возобновлении движения поездов дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве на железной дороге в Крыму 18 мая сообщил ряд Telegram-каналов. По их данным, подрыв железнодорожного полотна произошёл в 08:20 мск недалеко от Бахчисарая в Симферопольском районе Крыма. В результате диверсии с путей сошли пять вагонов с зерном.