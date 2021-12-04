Встреча с главой ЦИК РФ и Совбезом: рабочий день Путина — трансляция
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное вопросам подростковой преступности.
«Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», — сказал Путин.
В Центризбиркоме используют выдающиеся по своей эффективности цифровые сервисы. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Последние выборы в Госдуму отличились высоким уровнем конкуренции. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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На последних выборах депутатов Госдумы в 2021 году отказов было в три раза меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Иностранные агенты не были поражены в правах на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.
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Закон об иностранных агентах следует откорректировать. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Разговоры о том, что в России чрезвычайно высоко число тех, кто лишён пассивного избирательного права, не соответствует действительности. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней.
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По числу полученных мандатов на выборах в Госдуму 2021 года отличились и самовыдвиженцы. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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На всех уровнях власти по итогам выборов 2021 года пришло около половины новых кандидатов от общего числа избранных. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Закон об иностранных агентах нужно поправить, чтобы он отвечал тем целям, ради которых был принят, и не нарушал права людей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 декабря на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Глава государства отметил, что знаком с позицией Памфиловой: практику применения этого закона нужно изучить и внести определённые коррективы. Тогда закон будет отвечать тем целям, ради которых его принимали.
«[Чтобы] не нарушал права граждан», — добавил Путин.
Об этом: Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан
В России электронное не замещает и не подменяет традиционное, но оно очень перспективно. Об этом 3 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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Трёхдневное голосование себя полностью оправдало на выборах 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Памфилова оценила эффективность трёхдневного голосования
Из-за трёхдневного голосования нагрузка на избирательные комиссии выросла, но избиратель от нововведения только выиграл. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Трёхдневное голосование позволило оптимизировать работу с голосованием на дому. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Памфилова: в России растёт число голосующих на дому
В 2021 году существенно возросло число наблюдателей, приходящихся на избирательный участок. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Памфилова отчиталась о росте числа наблюдателей на выборах
Центральная избирательная комиссия смогла найти оптимальное решение в организации избирательного процесса в 2021 году. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Памфилова: ЦИК смог обезопасить избирательный процесс в эпоху кибератак
Центральная избирательная комиссия планомерно боролась с изготовлением фейков на выборах 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: Памфилова рассказала Путину об «истерике» из-за борьбы с фейками
Дистанционное электронное голосование не следует внедрять в избирательный процесс слишком быстро. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: «Всё-таки торопиться не собираемся» — Памфилова о внедрении ДЭГ
Российские избиркомы получат в своё распоряжение около 10 тыс. новых электронных урн. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: Памфилова поблагодарила Путина за помощь с электронными урнами
По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан, а должен отвечать тем целям, для которых был создан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Путин сказал Памфиловой, что знает ее позицию по закону, которая заключается в том, чтобы внимательно проанализировать практику его применения и внести необходимые коррективы. Глава ЦИК, в свою очередь, согласилась, что закон нужно упорядочить, чтобы «он был более эффективный и точечный».
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и Турции.
Председатель Центризбиркома представила аналитику прошедшей избирательной кампании:
«На этих выборах была очень высокая, не просто высокая — реальная конкуренция. Партий было не менее, чем в 2016 году, 14, а на региональных выборах вообще 16 партий получили мандаты, отказов было в три раза меньше: если в 2016 году было 1189 отказов, то в этом году — всего 372. Минимальный уровень отказов».
По просьбе президента Турции В. Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.
О чем Путин говорил по телефону с Эрдоганом.