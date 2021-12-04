Президент РФ Владимир Путин 3 декабря 2021 года провёл ряд рабочих встреч в Кремле. С главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой глава государства говорил о текущей работе и возросшей нагрузке на избирательные комиссии. Помимо этого, российский лидер провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность. Также во второй половине дня состоялись международные телефонные разговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

13:30 03.12.2021 Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное вопросам подростковой преступности. «Мы часто говорим и обращаемся к очень важной и чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», — сказал Путин.

14:02 03.12.2021 Элла Памфилова [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

15:10 03.12.2021 В Центризбиркоме используют выдающиеся по своей эффективности цифровые сервисы. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Памфилова назвала Путину предмет своей гордости

15:16 03.12.2021 Последние выборы в Госдуму отличились высоким уровнем конкуренции. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Памфилова рассказал Путину о «реальной конкуренции» на выборах в Госдуму

15:19 03.12.2021 На последних выборах депутатов Госдумы в 2021 году отказов было в три раза меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Памфилова развеяла слухи о создании препятствий на выборах в Госдуму

15:24 03.12.2021 Иностранные агенты не были поражены в правах на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней. Читайте также: Статус иноагента никому не мешал участвовать в выборах — Памфилова

15:27 03.12.2021 Закон об иностранных агентах следует откорректировать. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Памфилова предложила Путину доработать закон об иностранных агентах

15:30 03.12.2021 Разговоры о том, что в России чрезвычайно высоко число тех, кто лишён пассивного избирательного права, не соответствует действительности. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече президента России Владимира Путина с ней. Читайте также: Памфилова развеяла слухи о числе лишённых пассивного избирательного права

15:35 03.12.2021 По числу полученных мандатов на выборах в Госдуму 2021 года отличились и самовыдвиженцы. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Памфилова отметила высокое число самовыдвиженцев на выборах в Госдуму

15:38 03.12.2021 На всех уровнях власти по итогам выборов 2021 года пришло около половины новых кандидатов от общего числа избранных. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: «Свежий взгляд» — Памфилова рассказала о политическом обновлении в России

15:39 03.12.2021 Закон об иностранных агентах нужно поправить, чтобы он отвечал тем целям, ради которых был принят, и не нарушал права людей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 декабря на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Глава государства отметил, что знаком с позицией Памфиловой: практику применения этого закона нужно изучить и внести определённые коррективы. Тогда закон будет отвечать тем целям, ради которых его принимали. «[Чтобы] не нарушал права граждан», — добавил Путин. Об этом: Путин: закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

15:40 03.12.2021 В России электронное не замещает и не подменяет традиционное, но оно очень перспективно. Об этом 3 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Читайте также: Памфилова оценила перспективность электронного голосования

15:40 03.12.2021 Трёхдневное голосование себя полностью оправдало на выборах 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Памфилова оценила эффективность трёхдневного голосования

15:43 03.12.2021 Из-за трёхдневного голосования нагрузка на избирательные комиссии выросла, но избиратель от нововведения только выиграл. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: «Избиратели от этого только выиграли» — Памфилова о трёхдневном голосовании

15:46 03.12.2021 Трёхдневное голосование позволило оптимизировать работу с голосованием на дому. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Памфилова: в России растёт число голосующих на дому

15:49 03.12.2021 В 2021 году существенно возросло число наблюдателей, приходящихся на избирательный участок. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Памфилова отчиталась о росте числа наблюдателей на выборах

15:54 03.12.2021 Центральная избирательная комиссия смогла найти оптимальное решение в организации избирательного процесса в 2021 году. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Памфилова: ЦИК смог обезопасить избирательный процесс в эпоху кибератак

15:58 03.12.2021 Центральная избирательная комиссия планомерно боролась с изготовлением фейков на выборах 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Памфилова рассказала Путину об «истерике» из-за борьбы с фейками

16:01 03.12.2021 Дистанционное электронное голосование не следует внедрять в избирательный процесс слишком быстро. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: «Всё-таки торопиться не собираемся» — Памфилова о внедрении ДЭГ

16:03 03.12.2021 Российские избиркомы получат в своё распоряжение около 10 тыс. новых электронных урн. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Памфилова поблагодарила Путина за помощь с электронными урнами

16:16 03.12.2021 Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Цитата из видео. kremiln.ru

18:11 03.12.2021 Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. kremiln.ru

19:24 03.12.2021 Избирательный участок. Алексей Колчин © ИА REGNUM

21:10 03.12.2021 Встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. kremiln.ru

22:18 03.12.2021 Кремль [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

07:29 По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

07:53 Закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан, а должен отвечать тем целям, для которых был создан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Путин сказал Памфиловой, что знает ее позицию по закону, которая заключается в том, чтобы внимательно проанализировать практику его применения и внести необходимые коррективы. Глава ЦИК, в свою очередь, согласилась, что закон нужно упорядочить, чтобы «он был более эффективный и точечный».

08:19 Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и Турции.

08:42 Председатель Центризбиркома представила аналитику прошедшей избирательной кампании: «На этих выборах была очень высокая, не просто высокая — реальная конкуренция. Партий было не менее, чем в 2016 году, 14, а на региональных выборах вообще 16 партий получили мандаты, отказов было в три раза меньше: если в 2016 году было 1189 отказов, то в этом году — всего 372. Минимальный уровень отказов».

08:55 По просьбе президента Турции В. Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи. Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.

10:35 О чем Путин говорил по телефону с Эрдоганом. [[[list-0]]]