Ново-Огарево, Московская область, , 15:43 — REGNUM Из-за трёхдневного голосования нагрузка на избирательные комиссии выросла, но избиратель от нововведения только выиграл. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это есть, это отдельная тема. Я подготовлю отдельно наши предложения, что с этим делать. Но мы себе усложнили работу, а избиратели от этого выиграли, им стало проще», — заявила Памфилова.

По её словам, с точки зрения избирателя трёхдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало.

«По всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования», — указала она.