Ново-Огарево, Московская область, , 15:46 — REGNUM Трёхдневное голосование позволило оптимизировать работу с голосованием на дому. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас есть такая форма — голосование на дому. В нынешней ситуации, из-за пандемии, количество людей, которые хотят дома проголосовать, резко возросло. Если бы мы голосовали только один день, наши комиссии физически не смогли бы всех обойти. Эти три дня дали возможность распределить усилия», — заявила Памфилова.

Всего проголосовало на дому 14,14%, включая тех, проголосовал по дополнительной форме голосования в труднодоступных местах.

«На всех предыдущих выборах — в 2016-м, в 2011-м, в 2007-м — это в среднем примерно 6,5:», — отметила она.

«Получается, что нагрузка на каждый день меньше и комиссии могли распределить силы, а в целом проголосовало значительно больше. Люди это тоже оценили. И кстати, это не просто так. Мы действительно очень жёстко проверяли, у нас это чётко, прямо пропорционально населению, то есть нашим избирателям, которые старше 60 лет. Это тоже важно», — отметила глава ЦИК.