Ново-Огарево, Московская область, , 15:58 — REGNUM Центральная избирательная комиссия планомерно боролась с изготовлением фейков на выборах 2021 года. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Была опасность подмены картинок — новый способ изготовления фейков. Мы сняли эти опасности и вообще ударили, — почему была такая истерика, — по всем любителям изготавливать фейки и подменять реальность», — заявила Памфилова.

Она отметила, что система видеонаблюдения на выборах 2021 года «отработала очень эффективно», и теперь её намерены применять дальше.

«Обсудим ещё и с экспертами и будем её дальше развивать», — указала председатель ЦИК.

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