Ново-Огарево, Московская область, , 16:01 — REGNUM Дистанционное электронное голосование не следует внедрять в избирательный процесс слишком быстро. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Элла Памфилова — председатель Центризбиркома России Nsn.fm

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«Хотела по ДЭГу сказать несколько слов. Проанализировали: конечно, в этом году мы больше, чем в прошлых годах, применяли его. Проанализировали все плюсы и минусы», — заявила Пафилова.

По её словам, форма оказалась «очень перспективная».

«Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием. Но, тем не менее, изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы», — указала она.

«Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить — это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем. Мы движемся в соответствии с нашей способностью, готовностью технической, собственно говоря, тем, что касается контроля и безопасности», — пояснила председатель ЦИК.